Лига 1, 13 тур

Брест – Реймс – 0:0

Осер – Аяччо – 1:0

Гол: Сахи, 8

Монако – Анже – 2:0

Голы: Эмболо, 54, Головин, 70

Нант – Клермонт – 1:1

Голы: Мостафа, 73 – Боржес, 54

Ренн – Монпелье – 3:0

Голы: Терье, 15, Калимуэндо, 23, Гуири, 83

Лорьян – Ницца – 1:2

Голы: Уттара, 18 – Аталь, 61, Лаборд, 69

Лион – Лилль – 1:0

Гол: Ляказетт, 74

Лорьян был главной сенсацией старта сезона, но в последних трех матчах подопечные Режиса Ле Бриса смогли набрать всего два очка и откатились со второго места на четвертое. 8-матчевую беспроигрышную серию Лорьяна прервала Ницца, которая до сегодня не побеждала на Стад де Мустуар более 5 лет. Неудачами конкурента воспользовался Ренн. Бывший соперник Динамо выиграл 5 последних матчей в чемпионате и уже находится в зоне Лиги чемпионов.

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Закрывать тур выпало Лиллю и Лиону. "Доги" имели потрясающую статистику против этого соперника, но подопечные Паулу Фонсеки не смогли поддержать традицию. В прошлый раз "ткачи" обыгрывали Лилль еще до того, как Александр Ляказатт перебрался в Арсенал. Теперь форвард снова в родном клубе, и именно его гол оказался единственным в отчетном матче.