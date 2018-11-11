Лига 1: Соперник Динамо Ренн разошелся миром с Нантом, Марсель победил Дижон

Состоялись очередные матчи 13-го тура чемпионата Франции.

Ренн на правах хозяина поединка против Нанта вышел вперед уже на 6-й минуте. Однако гости быстро восстановили паритет. Во второй половине встречи игроки Ренна владели тотальным преимуществом над соперником, но так и не смогли отличиться, несмотря даже на назначеный пенальти в ворота Нанта.

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Бордо и Кан голов не забивали и забрали по одному очку.

Марсель подошел к матчу с Дижоном в качестве явного фаворита и без особых усилий переиграл соперника, забив по голу в каждом из таймов.

Чемпионат Франции, 13-й тур

Ренн – Нант – 1:1

Голы: Йоханссон, 6, Сала, 16

Нереализованый пенальти: Гренье, 57

Бордо – Кан – 0:0

Марсель – Дижон – 2:0

Голы: Окампос, 45+2, Рами, 84