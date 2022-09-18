Состоялись очередные поединки 8-го тура чемпионата Франции, в которых свои игры сыграли Марсель, Монако и соперник Динамо в Лиге Европы – Ренн. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2022/23, 8-й тур

Реймс – Монако – 0:3

Голы: Головин, 47, Минамино, 87, Бен-Еддер, 90

Удаление: Локо, 22 (Реймс)

Брест – Аяччо – 0:1

Гол: Амума, 65

Клермон – Труа – 1:3

Голы: Гастьен, 4 – Бальде, 23, 54, Рипар, 83

Марсель – Ренн – 1:1

Голы: Гендузи, 52 – Гендузи, 25 (пен.)

Ницца – Анже – 0:1

Гол: Бенталеб, 43

Удаление: Тодибо, 1 – Буфал, 62

Нант – Ланс – 0:0

Монако начал игровую программу воскресенья разгромом Реймса. На 22 минуте Локо получил прямую красную, после чего монегаски разорвали соперника благодаря голу Головина после перерыва и забитого мяча и ассиста Минамино под занавес встречи.

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Марсель и Ренн, соперник Динамо в Лиге Европы, разошлись оригинальной ничьей – 1:1. Дело в том, что оба гола во встрече забил Маттео Гендузи, сначала отправив мяч в свои ворота, а позже сравняв счет.

А Ницца неожиданно уступила Анже. Тодибо с рекордной красной карточкой сильно помог этому – Бенталеб забил единственный гол в игре, когда Анже был в большинстве. Правда, Буфал после перерыва выровнял составы, получив вторую желтую за симуляцию.