Лига 1: Соперник Динамо разошелся миром с Марселем благодаря своеобразному дублю Гендузи, разгромная победа Монако
Состоялись очередные поединки 8-го тура чемпионата Франции, в которых свои игры сыграли Марсель, Монако и соперник Динамо в Лиге Европы – Ренн. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.
Чемпионат Франции 2022/23, 8-й тур
Реймс – Монако – 0:3
Голы: Головин, 47, Минамино, 87, Бен-Еддер, 90
Удаление: Локо, 22 (Реймс)
Брест – Аяччо – 0:1
Гол: Амума, 65
Клермон – Труа – 1:3
Голы: Гастьен, 4 – Бальде, 23, 54, Рипар, 83
Марсель – Ренн – 1:1
Голы: Гендузи, 52 – Гендузи, 25 (пен.)
Ницца – Анже – 0:1
Гол: Бенталеб, 43
Удаление: Тодибо, 1 – Буфал, 62
Нант – Ланс – 0:0
Монако начал игровую программу воскресенья разгромом Реймса. На 22 минуте Локо получил прямую красную, после чего монегаски разорвали соперника благодаря голу Головина после перерыва и забитого мяча и ассиста Минамино под занавес встречи.
Экс-игрок Барселоны получил красную карточку на 9 секунде игры – видео самого быстрого удаления в истории
Марсель и Ренн, соперник Динамо в Лиге Европы, разошлись оригинальной ничьей – 1:1. Дело в том, что оба гола во встрече забил Маттео Гендузи, сначала отправив мяч в свои ворота, а позже сравняв счет.
А Ницца неожиданно уступила Анже. Тодибо с рекордной красной карточкой сильно помог этому – Бенталеб забил единственный гол в игре, когда Анже был в большинстве. Правда, Буфал после перерыва выровнял составы, получив вторую желтую за симуляцию.