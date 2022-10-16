Состоялись очередные матчи 11-го тура чемпионата Франции. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 11 тур

Тулуза – Анже – 3:2

Голы: Деягере, 10, ван ден Бомен, 40 (п), Спирингс, 67 – Бенталеб, 33, Салама, 90+3

Нант – Брест – 4:1

Голы: Симон, 35, Ганаго, 36, Мостафа, 71, Муссоко, 88 – Фадига, 18

Осер – Ницца – 1:1

Голы: Да Коста, 42 – Делор, 20

Ренн – Лион – 3:2

Голы: Терье, 38, 77, Гуири, 47 – Дьяказетт, 23, 72

Труа – Аяччо – 1:1

Голы: Поросо, 76 – Иль-Идрисси, 88

Нереализованный пенальти: Нури, 37 (Аяччо)

Смена главного тренера не дала Бресту мгновенного результата. Уже с новым наставником "пираты" разгромно проиграли Нанту, который до этого не мог победить 8 матчей во всех турнирах. Брест остается последним.

Лоран Блан проводил первый матч во главе Лиона. "Ткачи" даже забили первыми, но Ренн не просто отыгрался, а дважды выходил вперед. В конце концов, соперник Динамо в Лиге Европы удержал победу и приблизился к лидерам в турнирной таблице.