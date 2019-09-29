Лига 1: Сент-Этьен переиграл Ним и поднялся со дна таблицы, Страсбур минимально одолел Монпелье

Завершились еще два поединка 8-го тура французской Лиги 1. В частности, свой поединок провел и соперник Александрии в Лиге Европы Сент-Этьен.

Франция, Лига 1, 8-й тур

Страсбур – Монпелье – 1:0

Гол: Ажорк, 25

Нереализованный пенальти: Шкулетич, 45+1 (М)

Ним – Сент-Этьен – 0:1

Гол: Дебюши, 68

Удаление: Амума, 74 (вторая желтая карточка, СЭ)

Марсель – Ренн – начало в 22:00

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Судьбу равного матча между Страсбуром и Монпелье решил один забитый мяч. На 25-й минуте Джику сместился с левого фланга ближе к центру и навесил в штрафную, а там Людовик Ажорк сыграл на опережение и головой отправил мяч в сетку над голкипером. Шанс отыграться "паладины" получили в конце первого тайма – Симакан сбил Петара Шкулетича и арбитр указал на 11 метров. Но сербский форвард Монпелье с нервами не справился и его удар с отметки парировал Матц Селс. Победа позволила Страсбуру подняться из зоны вылета. Теперь эльзасцы на 13-м месте, их гости – 10-е.

Один гол забили соперники и в Ниме. Правда, местные "крокодилы" должны были побеждать. Они полностью контролировали игру, нанесли 22 удара в сторону ворот Сент-Этьена (8 в створ), но не сумели превратить количество в качество. Зато за дело успешно взялись ветераны "зеленых". На 68-й минуте Вахби Хазри подал угловой, а Матье Дебюши головой переправил мяч в угол. Уже 6 минут спустя гости оказались в меньшинстве (Амума сфолил на фланге и получил второй "горчичник"), но реализовать большинство Ним не смог. Три очка позволили подопечным Гислена Прентана покинуть последнее место Лиги 1. Правда, Сент-Этьен лишь 19-й, но имеет в активе те же 8 очков, что и Ним. Последний – на 15-м месте.