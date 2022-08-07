Лига 1, 1 тур

Анже – Нант – 0:0

Тулуза – Ницца – 1:1

Голы: Даллинга, 20 – Рэмзи, 78

Лилль – Осер – 4:1

Голы: Андре, 1, Дэвид, 3, 39, Зедадка, 64 – Шарбонье, 68

Ланс – Брест – 3:2

Голы: Сотока, 27, 62, 65 – Белькебла, 66, Де Кастильо, 82 (п)

Монпелье – Труа – 3:2

Голы: Сент-Лука, 3, Саванье, 15, 82 – Тардо, 12(п), Бальде, 17

Ренн – Лорьян – 0:1

Гол: Теате, 65 (авт)

Марсель – Реймс – 4:1

Голы: Фас, 13 (авт), Тавареш, 45+2, Суарес, 75, 90+4 – Балогун, 84

Первый тур нового сезона чемпионата Франции почти не принес неожиданностей. В этом контексте можно вспомнить разве что победу Лорьяна над Ренном. А вот интересных событий было гораздо больше. О дебюте Паулу Фонсеки мы писали в отдельной новости. Ярко проявил себя еще один новичок – Аарон Рэмзи вышел на замену и уже через минуту забил гол, спасший Ниццу от поражения.

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Для Марселя сезон обещает быть очень веселым. Руководство неожиданно уволило Хорхе Сампаоли. Аргентинец был любимцем публики. Игорь Тудор, заменивший его, пока даже не может мечтать о таком. Хорват уже испортил отношения со старожилами команды. В частности, Димитрий Пайе даже потерял место в стартовом составе. Болельщики провансальцев пока тоже против тренера. Когда сегодня на стадионе объявляли состав, они подняли громкий свист, услышав фамилию Тудора.

А вот к игре Марселя пока претензий быть не может. Легкая разгромная победа. Интересно, что результат делают не футболисты Сампаоли, а новички – Нуну Тавареш, Жордан Верету и колумбиец Луис Суарес.

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