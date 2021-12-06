Лига 1: Ренн уничтожил Сент-Этьен, Монако разгромил Метц, Ницца неожиданно уступила Страсбуру, Лион не дожал Бордо
Завершились все матчи 17-го тура французской Лиги 1. Отчет поединков читайте на "Футбол 24".
Франция, Лига 1, 17-й тур
Сент-Этьен – Ренн – 0:5
Голы: Террье, 22, 28, 48, Маcон, 45 (автогол), Угочукву, 83
Лорьян – Нант – 0:1
Гол: Сиприен, 83
Монако – Метц – 4:0
Голы: Диоп, 2, Фолланд, 44 (пенальти), Мартинш, 57, Бен-Йеддер, 87
Монпелье – Клермон – 1:0
Гол: Вахи, 28
Реймс – Анже – 1:2
Голы: Экитике, 59 (пенальти) – Буфаль, 49, Фулжини, 75
Удаление: Бериша, 35 (Р, вторая желтая карточка)
Ницца – Страсбур – 0:3
Голы: Ажорк, 21, Диалло, 81, Томассон, 84
Бордо – Лион – 2:2
Голы: Густо, 36 (автогол), Элис, 58 – Денайер, 29, Мендеш, 41
Сент-Этьен официально уволил Пюэля
Ренн закрепился в зоне Лиги чемпионов разгромом над Сент-Этьеном. Больше всего приложился к победе Мартин Террье, оформивший хет-трик за 25 минут. Добил "зеленых" автогол Иванна Масона и забитый юниором Чимуаней Угочукву мяч на 83-й минуте, когда Ляборд вывел талант на оперативное пространство.
Запев "красно-черных" поддержал Монако. Монегаски дома разобрались с Метцом. Начал избиение оппонента Софьян Диоп, который с линии штрафной пробил точно в угол. Под занавес первой половины Кевин Фолланд реализовал одиннадцатиметровый. После перерыва Желсон Мартинш реализовал свой момент после паса Диопа, а на 87-й Виссам Бен-Йеддер забил с нескольких метров после передачи Головина.
Зато неожиданно проиграла дома Ницца. Претендент на медали расклеился в поединке со Страсбуром. Сначала Людовик Ажорк из пределов штрафной пробил Бенитеса. А под занавес встречи эльзасцы еще дважды поймали "орлят" на ошибках: Хабиб Диалло забил пяткой, а Адриен Томассон элегантно перебросил мяч через голкипера.