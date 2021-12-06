Франция, Лига 1, 17-й тур

Сент-Этьен – Ренн – 0:5

Голы: Террье, 22, 28, 48, Маcон, 45 (автогол), Угочукву, 83

Лорьян – Нант – 0:1

Гол: Сиприен, 83

Монако – Метц – 4:0

Голы: Диоп, 2, Фолланд, 44 (пенальти), Мартинш, 57, Бен-Йеддер, 87

Монпелье – Клермон – 1:0

Гол: Вахи, 28

Реймс – Анже – 1:2

Голы: Экитике, 59 (пенальти) – Буфаль, 49, Фулжини, 75

Удаление: Бериша, 35 (Р, вторая желтая карточка)

Ницца – Страсбур – 0:3

Голы: Ажорк, 21, Диалло, 81, Томассон, 84

Бордо – Лион – 2:2

Голы: Густо, 36 (автогол), Элис, 58 – Денайер, 29, Мендеш, 41

Сент-Этьен официально уволил Пюэля

Ренн закрепился в зоне Лиги чемпионов разгромом над Сент-Этьеном. Больше всего приложился к победе Мартин Террье, оформивший хет-трик за 25 минут. Добил "зеленых" автогол Иванна Масона и забитый юниором Чимуаней Угочукву мяч на 83-й минуте, когда Ляборд вывел талант на оперативное пространство.

Запев "красно-черных" поддержал Монако. Монегаски дома разобрались с Метцом. Начал избиение оппонента Софьян Диоп, который с линии штрафной пробил точно в угол. Под занавес первой половины Кевин Фолланд реализовал одиннадцатиметровый. После перерыва Желсон Мартинш реализовал свой момент после паса Диопа, а на 87-й Виссам Бен-Йеддер забил с нескольких метров после передачи Головина.

Зато неожиданно проиграла дома Ницца. Претендент на медали расклеился в поединке со Страсбуром. Сначала Людовик Ажорк из пределов штрафной пробил Бенитеса. А под занавес встречи эльзасцы еще дважды поймали "орлят" на ошибках: Хабиб Диалло забил пяткой, а Адриен Томассон элегантно перебросил мяч через голкипера.

Турнирная таблица чемпионата Франции