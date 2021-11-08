Лига 1, 13-й тур

Марсель – Метц – 0:0

Удаление: Жемерсон, 56 (Метц)

Лорьян – Брест – 1:2

Голы: Грбич, 5 – Фавр, 58 (пен.), Мунье, 80

Удаление: Эрго, 28 (Л)

Нант – Страсбург – 2:2

Голы: Кулибали, 20, Коло-Муани, 48 – Диалло, 44, Томассон, 68

Удаление: Ажорк, 51 (С)

Реймс – Монако – 0:0

Сент-Этьен – Клермон – 3:2

Голы: Норден, 78, Крассо, 90+1, Соу, 90+3 – Байо, 59, Бермотье, 64

Ницца – Монпелье – 0:1

Гол: Молле, 80

Ренн – Лион – 4:1

Голы: Лаборде, 45, Траоре, 51, Труффер, 76, 83 – Пакета, 90+2 (пен.)

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Лион потерпел позорное поражение у Ренна в гостях. Хозяева полностью контролировали ход игры и отличились 4-мя голами. Только перед финальным свистком гости забили гол престижа благодаря пенальти. Ренн расположился на 5-й строчке в турнирной таблице, Лион – 7-й.

Монако неожиданно расписал безголевую ничью с Реймсом. Такой же счет был зафиксирован в противостоянии Марселя и Метца.

Зрителей матча Сент-Этьен – Клермон ожидало настоящее зрелище. Во втором тайме хозяева уступали со счетом 0:2, но до финального свистка сумели переломить ход игры и вырвать победу.

В других поединках Лорьян уступил Бресту, Монпелье обыграл Ниццу, а Нант расписал боевую ничью со Страсбуром.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ