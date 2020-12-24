Франция, Лига 1, 17–й тур

Бордо – Реймс – 1:3

Голы: Хван, 73 – Абдельхамид, 15, Диа, 18, Мунетси, 88

Ланс – Брест – 2:1

Голы: Калимуэндо, 11, Сотока, 34 (пенальти) – Шарбонье, 90+3 (пенальти)

Ним – Дижон – 1:3

Голы: Ахлинви, 31 – Конате, 75, 90+3, Бальде, 77

Удаление: Мигель, 76 (Н)

Ницца – Лорьян – 2:2

Голы: Мвула Лотомба, 18, Рейн-Аделаид, 34 – Моффи, 49, Грбич, 82 (пенальти)

Удаление: Робсон Бамбу, 81 (Н)

Ренн – Метц – 1:0

Гол: Гренье, 52

Анже – Марсель – 2:1

Голы: Перейра, 4, Диони, 23 – Ронжье, 75

Нереализованный пенальти: Пайе, 71 (М)

Лион – Нант – 3:0

Голы: Экамби, 4, Кадевере, 37, Пакета, 44

Монако – Сент-Этьен – 2:2

Голы: Диоп, 7, Фолланд, 48 – Дебюши, 21, Буанга, 29 (пенальти)

Удаление: Матасо, 35 (М)

Монпелье – Лилль – 2:3

Голы: Лаборд, 57, Делор, 70 – Веа, 23, Иконе, 67 (пенальти), Йылмаз, 86

ПСЖ – Страсбур – 4:0

Голы: Пембеле, 18 Мбаппе, 80, Гуйе, 89, Кин, 90+1

Доменек может возобновить карьеру в Нанте – он не тренировал 10 лет

Трио лидеров первенства синхронно одержало победы. Легче всего было Лиону – "ткачи" забили кризисному Нанту трижды еще до перерыва. На 4-й минуте Экамби замкнул прострел на пустые ворота. Далее Кадевере классно сыграл на добивании после затяжной атаки хозяев. А под занавес тайма Пакета забил метров с 10-ти после скидки партнера. Вторая половина превратилась в формальность, а цифры на табло больше не изменились.

Зато горячо было в Монпелье. Веа-младший реализовал выход один на один в середине первого тайма и вывел вперед Лилль. Однако, "палладины" отыгрались после перерыва: Лаборд пробил головой под перекладину после подачи с углового. Далее команды обменялись голами в течение трех минут: "дог" Иконе реализовал одиннадцатиметровый, а Делор забил за хозяев отличным ударом через себя в падении. Но Йылмаз на 86-й вырвал три очка для Лилля.

Наконец Пари Сен-Жермен имел много проблем со Страсбуром. Подопечные Тухеля забили быстрый мяч усилиями юного Пембеле, но дальше замолчали впереди до 80-й минуты. Именно тогда напомнил о себе Мбаппе – Килиан спокойно реализовал момент после паса Ди Марии. Еще дважды парижане отличились в финальные минуты: сначала Гуйе забил мощным выстрелом метров с 25-ти, а потом Кин добил мяч из пределов штрафной в контратаке.

А вот Марсель продолжил неудачную серию, уступив Анже на выезде. Хозяева сделали весомую заявку на победу еще до перерыва. На 4-й оборона провансальцев упустила у собственных владений Перейру. В свою очередь на 23-й Диони забил великолепный индивидуальный гол, показав чудеса техники на границе штрафной – 2:0! Олимпик проснулся под конец поединка. Звездный Пайе сначала промахнулся с пенальти, однако вскоре нашел навесом Ронжье, который забил головой по невероятной траектории. Но совершить камбэк Марсель не смог.

Турнирная таблица чемпионата Франции