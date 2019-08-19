Лига 1: ПСЖ снова проиграл Ренну, Сент-Этьен и Реймс упустили шанс возглавить турнирную таблицу

Завершились все матчи 2-го тура французской Лиги 1. В частности, в воскресных поединках Ренн в волевом стиле переиграл ПСЖ, а Сент-Этьен и Реймс не справились дома с Брестом и Страсбуром соответственно.

Франция, Лига 1, 2-й тур

Сент-Этьен – Брест – 1:1

Голы: Буанга, 83 – Фоссюрье, 45+1

Реймс – Страсбур – 0:0

Ренн – ПСЖ – 2:1

Голы: Ньянг, 44, Дель Кастильо, 48 – Кавани, 36

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В Сент-Этьене первыми забили гости. Под занавес первого тайма Отре после атаки правым флангом отпасовал на линию штрафной, а там Жульен Фоссюрье элегантным ударом отправил мяч в дальний нижний угол. "Зеленые" сумели отыграться в конце поединка: Денис Буанга перехватил неудачный вынос защитника и с нескольких метров вколотил мяч в сетку.

Ничья на стадион Жоффруа Гишар не позволила Сент-Этьену подняться на вершину турнирной таблицы вместе с Лионом. Такую же возможность упустил и Реймс. "Красно-белые" контролировали ход поединка против Страсбура, но так и не смогли превратить свое преимущество в забитые мячи.

Зато главная сенсация тура произошла в Ренне. Хозяева неожиданно на равных играли против звездного ПСЖ и, в итоге, одержали волевую победу. Счет удалось открыть Эдинсону Кавани, который на 36-й минуте воспользовался нелепой ошибкой обороны Ренна и беспрепятственно переиграл Салена.

Но дальше забивали только "красно-черные". Еще до перерыва Мбайе Ньянг получил передачу от Траоре, классно развернулся и с левой отправил мяч в угол ворот Ареола. А на старте второй половины игры Ромен Дель Кастильо головой прекрасно замкнул навес Камавинга с правого фланга. Несмотря на все усилия, хотя бы отыграться ПСЖ так и не смог. К слову, именно Ренну парижане проиграли в финале Кубка Франции-2019.

Турнирная таблица чемпионата Франции