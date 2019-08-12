Лига 1: ПСЖ разгромил Ним, Лилль вырвал победу над Нантом

Состоялись заключительные матчи первого тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции, первый тур

Лилль – Нант – 2:1

Голы: Осимхен, 19, 80 – Челик, 51 (аг)

Страсбур – Метц – 1:1

Голы: Томассон, 21 – Диалло, 47

ПСЖ – Ним – 3:0

Голы: Кавани, 24 (пен.), Мбаппе, 56, Ди Мария, 69

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Лилль владел инициативой в матче с Натом и уже на 19-й минуте вышел вперед, однако в начале второго тайма благодаря автоголу счет снова стал равным. Только незадолго до финального свистка хозяева все же сумели дожать соперника.

Страсбур и Метц обменялись голами и поделили между собой очки.

ПСЖ прогнозируемо надругался над Нимом и легко завоевал три очка, даже несмотря на отсутствие своей главной звезды – Неймара.

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