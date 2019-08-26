Лига 1: ПСЖ разгромил Тулузу благодаря дублю Шупо-Мотинга, Ним совершил камбэк в матче с Монако

Состоялись поединки третьего тура чемпионата Франции. Ренн победил Страсбур, а ПСЖ – Тулузу.

Чемпионат Франции Лига 1, 3 тур

Монако – Ним – 2:2

Голы: Слиман, 39, Бен-Йеддер, 45+1 – Филиппото, 70, Дэнки, 82

Удаление: Жемерсон, 55 (Монако)

Страсбур – Ренн – 0:2

Голы: Гренье, 16 Ньянг, 54

Незабитый пенальти: Мартен, 40 (Страсбур)

ПСЖ – Тулуза – 4:0

Голы: Шупо-Мотинг, 50, 75, Гонсалвес, 55 (аг), Маркиньос, 83

Незабитый пенальти: Ди Мария (ПСЖ)

В первом матче дня Монако принимал Ним. Монегаски после первого тайма имели комфортное преимущество со счетом 2:0. Однако, удаление игрока Монако в начале второго тайма позволило Ниму сравнять счет.

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В другом матче Ренн на выезде встречался со Страсбуром. Гости забили по голу в каждом из таймов и одержали победу со счетом 2:0.

В заключительном матче тура ПСЖ принимал Тулузу. Парижский клуб не смог открыть счет в первом тайме, а вот во второй половине встречи подопечные Тухеля смогли забить четыре раза и одержали уверенную победу.