toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ

Лига 1: ПСЖ разгромил Тулузу благодаря дублю Шупо-Мотинга, Ним совершил камбэк в матче с Монако

00:15 12 Читати українською
Лига 1: ПСЖ разгромил Тулузу благодаря дублю Шупо-Мотинга, Ним совершил камбэк в матче с Монако
ПСЖ – Тулуза – 4:0

Состоялись поединки третьего тура чемпионата Франции. Ренн победил Страсбур, а ПСЖ – Тулузу.

Чемпионат Франции Лига 1, 3 тур

Монако – Ним – 2:2

Голы: Слиман, 39, Бен-Йеддер, 45+1 – Филиппото, 70, Дэнки, 82

Удаление: Жемерсон, 55 (Монако)

Страсбур – Ренн – 0:2

Голы: Гренье, 16 Ньянг, 54

Незабитый пенальти: Мартен, 40 (Страсбур)

ПСЖ – Тулуза – 4:0

Голы: Шупо-Мотинг, 50, 75, Гонсалвес, 55 (аг), Маркиньос, 83

Незабитый пенальти: Ди Мария (ПСЖ)

В первом матче дня Монако принимал Ним. Монегаски после первого тайма имели комфортное преимущество со счетом 2:0. Однако, удаление игрока Монако в начале второго тайма позволило Ниму сравнять счет.

Лига 1: ПСЖ снова проиграл Ренну, Сент-Этьен и Реймс упустили шанс возглавить турнирную таблицу

В другом матче Ренн на выезде встречался со Страсбуром. Гости забили по голу в каждом из таймов и одержали победу со счетом 2:0.

В заключительном матче тура ПСЖ принимал Тулузу. Парижский клуб не смог открыть счет в первом тайме, а вот во второй половине встречи подопечные Тухеля смогли забить четыре раза и одержали уверенную победу.

blog_ava
Барселона предложила ПСЖ новую схему перехода Неймара – 2 аренды и огромная сумма
25 августа
894
Теги
Ренн Ренн Тулуза Тулуза Монако Монако Франция Страсбур Страсбур Ним Ним ПСЖ ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
3
мин
СК Днепр-1
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук