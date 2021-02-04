Состоялись поединки 23-го тура чемпионата Франции. Результаты матчей в этой новости на Футбол 24.

Марсель со скандалом подтвердил увольнение Виллаш-Боаша

Все лидеры турнирной таблицы сыграли свои поединки без осечек. Лилль не подпускает никого к первой ступени, разгромив Бордо. Лион остался вторым (-2 очка от лидера), обыграв на выезде Дижон.

Замыкает тройку турнирной таблицы действующий чемпион турнира ПСЖ. Подопечные Почеттино прогнозируемо справились с Нимом и держат Лилль на расстоянии трех очков.

Марсель после увольнения тренера имел шанс прервать 6-ти матчевую безвыигрышную серию, но провансальцы умудрились растерять преимущество в два мяча в поединке с Лансом, встреча завершилась вничью.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом