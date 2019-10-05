Лига 1: ПСЖ дома разгромил Анже – Икарди забил первый гол в чемпионате

В матче 9 тура Лиги 1 ПСЖ не имел проблем с Анже. Икарди отличился дебютным голом в Лиге 1.

Франция. Лига 1, 9 тур

ПСЖ – Анже – 4:0

Голы: Сарабия, 13, Икарди, 27, Гуйе, 59, Неймар, 90

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ПСЖ в матче 9 тура Лиги 1 дома принимал Анже. Парижане уже в первые 30 минут забили 2 мяча усилиями новичков Пабло Сарабии и Мауро Икарди, который замкнул прострел. Для аргентинца это первый гол в чемпионате Франции. После перерыва отличился еще один новичок – Идрисса Гуйе. А окончательный счет установил Неймар.

После 9 туров подопечные Томаса Тухеля набрали 21 очко и лидируют в турнирной таблице.

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