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ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Лига 1 пополнила список остановленных топ-чемпионатов

14:11 57 Читати українською
Лига 1 пополнила список остановленных топ-чемпионатов
ПСЖ – Марсель / AP

Чемпионат Франции также вынужден пойти на паузу из-за пандемии коронавируса.

Французская футбольная профессиональная лига на своем официальном сайте объявила о переносе матчей в двух высшых дивизвонах.

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Сроки вынужденной паузы пока неизвестны. Местный руководящий футбольный орган проведет дополнительное собрание 17 марта, на котором будет определен план действий на ближайшие несколько недель.

Напомним, об остановке чемпионата также объявили Испания, Италия и Англия, а вот Германия проведет по крайней мере один тур при пустых трибунах.

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коронавирус Франция
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