Лига 1 пополнила список остановленных топ-чемпионатов

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"Коваленко має розібратися у собі": чому Алан Патрік розкрився тільки зараз, а Шахтарю треба готуватися до найгіршого
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АПЛ официально объявила об остановке чемпионатаАнглия — 13:22 279
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