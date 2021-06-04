Во французской элите уже скоро наступят изменения, за которые было проголосовано накануне.

На заседании Генеральной ассамблеи Профессиональной футбольной лиги было принято решение о сокращении количества участников чемпионата до 18 команд, информирует официальный сайт Лиги 1.

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"За" проголосовало 97,28%. Сейчас в Лиге 1 выступает 20 коллективов, а нововведения начнут действовать с сезона 2023/24. В конце кампании 2022/23 формат будет изменен за счет понижения в классе сразу 4 клубов, повышение в элиту смогут получить лишь 2.

"Это очень хорошее решение, которое показывает единство французских клубов. Прежде всего, это создает условия для амбициозного плана реформ на будущее", – заявил президент Профессиональной футбольной лиги Винсент Лабруна.

Также в будущем планируется рассмотрение идеи о возможном переходе Лиги 2 на систему с 18-ю клубами.

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