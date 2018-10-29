Лига 1: Ним и Сент-Этьен не выявили сильнейшего

В матчи 11 тура Лиги 1 Ним дома сыграл вничью с Сент-Этьеном.

Ним в рамках 11 тура Лиги 1 дома принимал Сент-Этьен. Уже на 1-й минуте хавбек гостей Реми Кабелля открыл счет во встрече.

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При равной игре с небольшим преимуществом хозяев таки удалось отыграться усилиями Рашида Алиуи на 74-й минуте.

Сент-Этьен после 11 туров имеет 17 очков и идет на 6 строчке в турнирной таблице Лиги 1, Ним на 13 позиции с 11 пунктами.

Франция. Лига 1, 11 тур

Ним – Сент-Этьен – 1:1

Голы: Алиуи, 74 – Кабелля, 1