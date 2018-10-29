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Лига 1: Ним и Сент-Этьен не выявили сильнейшего

26 октября 23:43 13 Читати українською
Лига 1: Ним и Сент-Этьен не выявили сильнейшего
Ним – Сент-Этьен – 1:1 / ФК Сент-Этьен

В матчи 11 тура Лиги 1 Ним дома сыграл вничью с Сент-Этьеном.

Ним в рамках 11 тура Лиги 1 дома принимал Сент-Этьен. Уже на 1-й минуте хавбек гостей Реми Кабелля открыл счет во встрече.

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При равной игре с небольшим преимуществом хозяев таки удалось отыграться усилиями Рашида Алиуи на 74-й минуте.

Сент-Этьен после 11 туров имеет 17 очков и идет на 6 строчке в турнирной таблице Лиги 1, Ним на 13 позиции с 11 пунктами.

Франция. Лига 1, 11 тур

Ним – Сент-Этьен – 1:1

Голы: Алиуи, 74 – Кабелля, 1

Франция11 турСтад де Костиерес (Ним)

Ним - Сент-Этьен: Пятница 26 октября 2018

Ним
Матч окончен
1 : 1
Сент-Этьен
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Франция Сент-Этьен Сент-Этьен Ним Ним Ним - Сент-Этьен
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