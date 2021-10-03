Лига 1, 9 тур

Монпелье – Страсбур – 1:1

Голы: Молле, 12 – Гамейро, 28

Ницца – Брест – 2:1

Голы: Тодибо, 45, Бард, 61 – Онора, 90+2

Первый матч дня завершился ничьей середняков – Монпелье и Страсбура. Счет открыл Молле, который роскошно поймал отскок и пробил под перекладину. Гости отыгрались усилиями Гамейро. Экс-форвард Валенсии и ПСЖ мастерски разобрался на ограниченном пространстве, а затем попал в ближний угол. Вторая половина встречи оказалась "сухой".

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Ницца одержала вторую победу подряд, вырвавшись на третью строчку. Подопечные Гальтье на классе разобрались с Брестом, который идет в зоне вылета. В первом тайме отличился бывший защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо, а после перерыва все вопросы снял 20-летний Мельвин Бард. Под занавес встречи аутсайдер смог отыграть один мяч, но не более.

Завтра в Лиге 1 состоится ряд интересных матчей. ПСЖ поедет в гости к Ренну, чемпион Лилль будет принимать Марсель, а Сент-Этьен и Лион сойдутся в дерби.

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