Лига 1: Ницца в матче с двумя удалениями вырвала победу у Нима, Дебюши голом помог Сент-Этьену обыграть Реймс

Состоялись очередные матчи 13-го тура чемпионата Франции.

Ницца на выезде в драматичном матче одолела Ним. Бозок уже на 5-й минуте мог вывести хозяев вперед, но реализовать пенальти не смог.

Вторую половину Ним начинал вдевятером – в первом тайме удаления получили Мауасса и Ландр. Победу Ницце точным ударом принес Аттал.

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Матье Дебюши вывел Сент-Этьен вперед уже на 1-й минуте поединка с Реймсом. В конце первого тайма Хазри удвоил преимущество хозяев и, как выяснилось позже, установил окончательный счет.

Монпелье на выезде минимально обыграл Анже, а Тулуза дома уступила Амьену.

Ницца поднялась сразу на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. Сент-Этьен идет пятым. Монпелье упустил шанс обойти Лилль и занять 2 позицию. Ним, Тулуза и Амьен компактно расположились в нижней части таблицы

Франция, 13 тур

Анже – Монпелье – 1:0

Гол: Тома, 70

Ним – Ницца – 0:1

Гол: Аттал, 51

Удаление: Мауасса, 20 Ландр, 45+2

Нереализованный пенальти: Бозок, 5

Сент-Этьен – Реймс – 2:0

Голы: Дебюши, 1, Хазри, 39

Тулуза – Амьен – 0:1

Гол: Блин, 28