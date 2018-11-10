Лига 1: Ницца в матче с двумя удалениями вырвала победу у Нима, Дебюши голом помог Сент-Этьену обыграть Реймс

Состоялись очередные матчи 13-го тура чемпионата Франции.
Ницца на выезде в драматичном матче одолела Ним. Бозок уже на 5-й минуте мог вывести хозяев вперед, но реализовать пенальти не смог.
Вторую половину Ним начинал вдевятером – в первом тайме удаления получили Мауасса и Ландр. Победу Ницце точным ударом принес Аттал.
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Матье Дебюши вывел Сент-Этьен вперед уже на 1-й минуте поединка с Реймсом. В конце первого тайма Хазри удвоил преимущество хозяев и, как выяснилось позже, установил окончательный счет.
Монпелье на выезде минимально обыграл Анже, а Тулуза дома уступила Амьену.
Ницца поднялась сразу на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. Сент-Этьен идет пятым. Монпелье упустил шанс обойти Лилль и занять 2 позицию. Ним, Тулуза и Амьен компактно расположились в нижней части таблицы
Франция, 13 тур
Анже – Монпелье – 1:0
Гол: Тома, 70
Ним – Ницца – 0:1
Гол: Аттал, 51
Удаление: Мауасса, 20 Ландр, 45+2
Нереализованный пенальти: Бозок, 5
Сент-Этьен – Реймс – 2:0
Голы: Дебюши, 1, Хазри, 39
Тулуза – Амьен – 0:1
Гол: Блин, 28