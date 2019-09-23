Лига 1: Неймар снова принес победу ПСЖ на последних минутах, Лилль и Ренн сыграли вничью

В матче 6 тура Лиги 1 ПСЖ минимально победил Лион, а Лилль не смог на выезде обыграть Ренн.

Лига 1. 6 тур

Ренн – Лилль – 1:1

Голы: Юну, 68 – Иконе, 47

Анже – Сент-Этьєн – 4:1

Голы: Капелль, 48, Нинга, 78, 84, 89 – Норден, 34

Лион – ПСЖ – 0:1

Гол: Неймар, 87

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В центральном матче 6 тура Лиги 1 Лион дома принимал ПСЖ. "Ткачи" уже несколько сезонов подряд отбирают очки у парижан на своем поле. Исключением стал этот поединок. Парижане выпустили в старте Неймара и давили на ворота Антони Лопеша. Стоит отметить, что "ткачи" не нанесли ни одного удара в створ ворот. Поединок медленно шел к ничьей, пока Анхель Ди Мария не отдал на Неймара, и тот во второй раз подряд принес победу своей команде.

После 6 туров Лион набрал 9 очков и находится на 8 позиции в таблице, ПСЖ имеет в активе 13 очков и лидирует в таблице. "Ткачи" не побеждают уже 4 поединка подряд.

В другом матче Лилль не смог обыграть на выезде упрямый Ренн. Сейчас подопечные Кристофа Галтье находятся на 6 позиции, набрав 10 очков. Ренн на 4 строчке и имеет на 1 очко больше.

Сент-Этьен опозорился в матче с Анже, уступив со счетом 1:4. Хет-триком отметился нападающий из Чада Родриге Нинга. Анже сенсационно находится на 2 позиции с 13 очками. Сент-Этьен на 17 позиции с 5 очками.