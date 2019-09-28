Лига 1: Неймар и Мбаппе приносят победу ПСЖ, Лион потерпел очередной провал в матче с Нантом

Французская Лига 1 продолжает удивлять напряженной борьбой команд за лидерство и сенсационными результатами.

Чемпионат Франции, 8 тур

Лион – Нант – 0:1

Гол: Мутуссами, 59

Бордо – ПСЖ – 0:1

Гол: Неймар, 70

Суббота началась с очередной потери очков от Лиона в домашнем поединке против Нанта. Хозяева весь матч владели инициативой, однако так и не смогли поразить ворота 20-летнего Альбана Лафона. А вот "канарейки" не потеряли свой шанс выйти вперед. Сэмюэл Мутуссами запрессинговал Фернандо Марсала и заставил защитника ошибиться – мяч после странного рикошета перелетел Антони Лопеша и все же пересек линию ворот – 0:1.

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Впервые после травмы в составе ПСЖ появился Килиан Мбаппе и сразу же помог своей команде результативными действиями. Парижане минимально одолели Бордо благодаря голу Неймара. Однако бразилец лишь завершал атаку, а сам гол для него организовали партнеры. Идрисса Гуйе перехватил мяч в центре поля и запустил Мбаппе в забег по правому флангу, а француз выкатил "кожаного" прямо на ногу Неймару.

После отчетного тура Нант набрал 16 очков и на 2 пункта от отстает от лидера турнирной таблицы – ПСЖ, дела Лиона значительно хуже – одиннадцатая позиция, которая стала следствием пятиматчевой безвыигрышной серии. Бордо занимает пятое место.

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