Чемпионат Франции 2021/22, 11-й тур

Нант – Клермон – 2:1

Голы: Гиротто, 38, Бла, 61 – Байо, 49

Удаления: Коршия, 39 – Гастьен, 30

Лилль – Брест – 1:1

Голы: Дэвид, 19 – Февр, 32

Нант удержал победу над Клермоном. Гости остались в меньшинстве на 30 минуте, а Гиротто вывел хозяев вперед уже через 8 минут. Впрочем, сразу после гола арбитр выровнял составы, удалив Коршию до перерыва. Байо в начале второго тайма сравнял счет, но Бла принес победу Нанту.

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Лилль не смог обыграть аутсайдера первенства Брест. Экс-партнер Яремчука Дэвид открыл счет во встрече на 19 минуте, однако Февр еще до перерыва выровнял положение, поставив точку во встрече

Таким образом, Нант набрал 17 очков и поднялся на 5 место, Лилль с 15 пунктами остался девятым. Клермон расположился на 14 строчке с 13 зачетными баллами, а Брест все еще в зоне вылета с 6 очками.

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