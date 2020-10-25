Лига 1, 8-й тур

Бордо – Ним – 2:0

Голы: Бриан, 80 (пен.), Удин, 82

Брест – Страсбур – 0:3

Голы: Диалло, 26 Лала, 40 (пен.), Айорке, 68

Метц – Сент-Этьен – 2:0

Голы: Булая, 20, Сиссоко, 78 (аг.)

Монпелье – Реймс – 0:4

Удаления: Хилтон, 6, Ле Таллек, 41 (м)

Голы: Диа, 8 (пен.), 12, 55 (пен.), Мбуку, 30

Ницца – Лилль – начало в 18:00

Лион – Монако – начало в 22:00

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Бордо и Ним выдали равный матч, почти до финального свистка на табло отображалась нулевая ничья. Всего за 10 минут до конца основного времени игроки Бордо организовали два гола и забрали три очка.

Страсбур на выезде неожиданно разгромил Брест и одержал вторую победу в нынешнем сезоне. Гости отгрузили сопернику три безответных мяча.

Сент-Этьен не сумел навязать борьбу Метцу. Хозяева забили по голу в каждом из таймов и одержали победу, которая позволила им подняться на 9-ю строчку.

Настоящий экшн происходил во время поединка Монпелье – Реймс. Еще до свистка на перерыв арбитр удалил двух игроков хозяев, а соперник вел в счете 3:0. Во втором тайме Реймс довел счет до позорного, забив еще один мяч, и одержал первую победу в нынешнем сезоне Лиги 1.

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