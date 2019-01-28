Лига 1: ПСЖ легко разгромил Ренн

В матче 22 тура чемпионата Франции ПСЖ легко одолел Ренн. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Лига 1, 22-й тур

Монпелье – Кан – 2:0

Голы: Лаборде, 51, Баисс, 59 (автогол)

Амьен – Лион – 0:1

Гол: Денаер, 50

Тулуза – Анже – 0:0

Нереализованные пенальти: Градель, 73 – Баокен, 4

ПСЖ – Ренн – 4:1

Голы: Кавани, 7, 71, Ди Мария, 60, Мбаппе, 66 – Ньянг, 28

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Первый тайм активнее начали гости, однако за несколько минут отдали инициативу сопернику. В первом тайме голкиперы не вступали в игру, а зрители откровенно скучали. Вторая половина игры выдалась оживленной. Сначала Лаборде вывел свою команду вперед, а через несколько минут Баисс голом в свои ворота удвоил преимущество соперника. После этого Кан бросил все силы вперед, но сократить отставание хотя бы на один мяч так и не смог.

Монпелье после 22 туров имеет в активе 35 очков и находится на 6 строчке таблицы, Кан с 18 пунктами занимает 17 место.

Лион на выезде минимально обыграл Амьен. "Ткачи" доминировали на протяжении всего поединка, но сумели реализовать лишь один шанс.

После 22 туров Лион имеет в активе 40 очков и находится на 3 месте, Амьен с 18 пунктами остался на 18 месте.

В матче Тулуза – Анже мяч упорно не шел в ворота даже несмотря на два пенальти. "Сухие" нули стали итогом этого матча.

ПСЖ без проблем обыграл Ренн благодаря дублю Кавани, а также голам Мбаппе и Ди Марии. ПСЖ набрал 56 очков и оторвался от ближайшего преследователя на 13 очков. Кроме того, у парижан 2 игры в запасе.