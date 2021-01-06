Лига 1, 18-й тур

Брест – Ницца – 0:2

Голы: Мунье, 23, Гонорат, 28

Лорьян – Монако – 2:5

Голы: Моффи, 31, Гравиллон, 67 – Дисаси, 9, Головин, 64, Фолланд, 68, Диоп, 78, Марипан, 89

Удаление: Делаплас, 48 (Л)

Метц – Бордо – 0:0

Нант – Ренн – 0:0

Страсбур – Ним – 5:0

Голы: Ажорке, 36, 51, Диалло, 38, Лала, 45+1, Маджид, 90 (пен.)

Срна: УПЛ была сильнее, чем немецкий и французский чемпионаты

Брест уверенно одолел Ниццу и поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. Метц и Бордо расписали безголевую ничью и остались на 11-м и 12-м месте соответственно. С таким же счетом и завершилась встреча Нант – Ренн, гости продолжают удерживать 4-ю позицию.

Монако был сильнее в голевой перестрелке с Лорьяном, таким образом подопечные Ковача сумели подобраться к лидерам, заняв 5-е место. Ним пока не может выбраться из зоны вылета, на этот раз над командой поиздевался Страсбур, забив сопернику 5 безответных мячей.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом