Лига 1: Монако вырвал победу в Лорьяна, Страсбур уничтожил Ним
Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет на Футбол 24.
Лига 1, 18-й тур
Брест – Ницца – 0:2
Голы: Мунье, 23, Гонорат, 28
Лорьян – Монако – 2:5
Голы: Моффи, 31, Гравиллон, 67 – Дисаси, 9, Головин, 64, Фолланд, 68, Диоп, 78, Марипан, 89
Удаление: Делаплас, 48 (Л)
Метц – Бордо – 0:0
Нант – Ренн – 0:0
Страсбур – Ним – 5:0
Голы: Ажорке, 36, 51, Диалло, 38, Лала, 45+1, Маджид, 90 (пен.)
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Брест уверенно одолел Ниццу и поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. Метц и Бордо расписали безголевую ничью и остались на 11-м и 12-м месте соответственно. С таким же счетом и завершилась встреча Нант – Ренн, гости продолжают удерживать 4-ю позицию.
Монако был сильнее в голевой перестрелке с Лорьяном, таким образом подопечные Ковача сумели подобраться к лидерам, заняв 5-е место. Ним пока не может выбраться из зоны вылета, на этот раз над командой поиздевался Страсбур, забив сопернику 5 безответных мячей.
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