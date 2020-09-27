Лига 1, 5-й тур

Бордо – Ницца – 0:0

Анже – Брест – 3:2

Голы: Тиуб, 22 Траоре, 78, Фулджини, 80 – Мунье, 3, Шарбонье, 32

Дижон – Монпелье – 2:2

Голы: Дина, 8, Екуеле, 60 – Делор, 50, Саванье, 90 (пен)

Монако – Страсбур – 3:2

Голы: Бен Еддер, 9, 53, Агилар, 45+1 – Чагири, 46, Айорке, 70 (пен)

Удаление: Чоумени, 55, Дисаси, 67 (Монако)

Нем – Ланс – 1:1

Голы: Ферхат, 87 – Ганого, 34

Лорьян – Лион – 1:1

Голы: Виссена, 63 – Дюбуа, 74

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Два середняки чемпионата Франции Бордо и Ницца не сумели выявить сильнейшего в матче – нули после финального свистка. А вот поединок Анже – Брест был куда интереснее. Хозяева после 1:2 в первом тайме, сумели отквитать два гола и победили в достаточно напряженном матче.

Дижон и Монпелье тоже решили порадовать болельщиков голами. Хозяева должны были побеждать в этом поединке, но на 90 минуте Монпелье забил с пенальти. Результативная ничья 2: 2 в конечном итоге и Монпелье располагается на третьем месте, теряя возможность выйти на второе.

Монако и Страсбур отличились пятью голами на двоих. Интересно, что "красно–белые" при счете 3:1 сумели получить две красных. Страсбур не воспользовался существенным преимуществом сполна, забив лишь один гол. 3:2 в итоге.

Поединки Ним – Нанс и Лорьян – Лион завершились с одинаковым не слишком результативным счетом – 1:1.

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