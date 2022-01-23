Лига 1: Монако в безумном матче проиграл Монпелье, Ницца подобралась поближе к ПСЖ
Состоялся ряд поединков 22-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Лига 1, 22-й тур
Метц – Ницца – 0:2
Голы: Тюрам, 58, Гуири, 86
Анже – Труа – 2:1
Голы: Мангани, 26 (пен.), 37 (пен.) – Домингес, 11
Бордо – Страсбург – 4:3
Голы: Гванг, 17, 39, 90, Элис, 21 – Гамейро, 43, 57, Маджид, 90+6
Клермон – Ренн – 2:1
Голы: Да Чуна, 60, Тель, 71 – Сантамария, 19
Нант – Лорьян – 4:2
Голы: Жиротто, 39, Муани, 53, Букари, 69, Гюббельс, 86 – Сумано, 85
Монпелье – Монако – 2:3
Голы: Вахи, 13, Мавидди, 32, 90+1 – Бен-Еддер, 34, Вандерсон, 82
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Ницца на выезде уверенно одолела Метц. Гости спокойно завоевали три очка, отличившись двумя голами после перерыва. Ницца остается на второй строчке, в ПСЖ – 8 зачетных баллов.
Бордо дома неожиданно удалось обыграть Страсбур, который неожиданно оказался среди лидеров турнира. Перестрелка не разочаровала болельщиков, в матче было забито 7 мячей. Победа позволила Бордо покинуть зону вылета.
Одним из центральных матчей тура было противостояние Монпелье – Монако. Обменявшись двумя голами соперники уверенно двигались к ничьей, но за несколько секунд до финального свистка Монпелье сумел забить решающий матч.
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