Лига 1, 22-й тур

Метц – Ницца – 0:2

Голы: Тюрам, 58, Гуири, 86

Анже – Труа – 2:1

Голы: Мангани, 26 (пен.), 37 (пен.) – Домингес, 11

Бордо – Страсбург – 4:3

Голы: Гванг, 17, 39, 90, Элис, 21 – Гамейро, 43, 57, Маджид, 90+6

Клермон – Ренн – 2:1

Голы: Да Чуна, 60, Тель, 71 – Сантамария, 19

Нант – Лорьян – 4:2

Голы: Жиротто, 39, Муани, 53, Букари, 69, Гюббельс, 86 – Сумано, 85

Монпелье – Монако – 2:3

Голы: Вахи, 13, Мавидди, 32, 90+1 – Бен-Еддер, 34, Вандерсон, 82

Марсель обыграл открытие сезона и вернул себе второе место, Лилль прервал солидную беспроигрышную серию

Ницца на выезде уверенно одолела Метц. Гости спокойно завоевали три очка, отличившись двумя голами после перерыва. Ницца остается на второй строчке, в ПСЖ – 8 зачетных баллов.

Бордо дома неожиданно удалось обыграть Страсбур, который неожиданно оказался среди лидеров турнира. Перестрелка не разочаровала болельщиков, в матче было забито 7 мячей. Победа позволила Бордо покинуть зону вылета.

Одним из центральных матчей тура было противостояние Монпелье – Монако. Обменявшись двумя голами соперники уверенно двигались к ничьей, но за несколько секунд до финального свистка Монпелье сумел забить решающий матч.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1