Лига 1: Монако уступил Страсбуру, Марсель потерял очки в поединке с Анже, дубль Хазри принес победу Сент-Этьену

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Франции.
Лига 1, 21-й тур
Марсель – Анже – 0:0
Брест – Амьен – 2:1
Голы: Менди, 51, Кардона, 83 – Гирасси, 58 (пен.)
Монако – Страсбур – 1:3
Голы: Йоветич, 86 – Ажорке, 40, Томассон, 66, Митрович, 74
Монпелье – Дижон – 2:1
Голы: Молле, 56, Делор, 63 – Балде, 76
Удаление: Чояр, 54 (Д)
Реймс – Метц – 0:1
Гол: Диалло, 3
Сент-Этьен – Ним – 2:1
Голы: Хазри, 3, 34 (пен.) – Ферат, 45
Ницца не смогла удержать победу над Ренном и потеряла шанс приблизиться к зоне еврокубков
Марсель и Анже не порадовали болельщиков забитыми голами и расписали нулевую ничью.
Брест на последних минутах вырвал победу над Амьеном. В свою очередь Монако в родных стенах потерпел неожиданное поражение от Старсбура.
Монпелье и Метц минимально обыграли Дижон и Реймс соответственно. Сент-Этьен забрал три очка в поединке с Нимом благодаря дублю Хазри.
Турнирная таблица чемпионата Франции