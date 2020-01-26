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Лига 1: Монако уступил Страсбуру, Марсель потерял очки в поединке с Анже, дубль Хазри принес победу Сент-Этьену

00:16 8 Читати українською
Лига 1: Монако уступил Страсбуру, Марсель потерял очки в поединке с Анже, дубль Хазри принес победу Сент-Этьену
Марсель – Анже / Фото ФК Марсель

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Франции.

Лига 1, 21-й тур

Марсель – Анже – 0:0

Брест – Амьен – 2:1

Голы: Менди, 51, Кардона, 83 – Гирасси, 58 (пен.)

Монако – Страсбур – 1:3

Голы: Йоветич, 86 – Ажорке, 40, Томассон, 66, Митрович, 74

Монпелье – Дижон – 2:1

Голы: Молле, 56, Делор, 63 – Балде, 76

Удаление: Чояр, 54 (Д)

Реймс – Метц – 0:1

Гол: Диалло, 3

Сент-Этьен – Ним – 2:1

Голы: Хазри, 3, 34 (пен.) – Ферат, 45

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Марсель и Анже не порадовали болельщиков забитыми голами и расписали нулевую ничью.

Брест на последних минутах вырвал победу над Амьеном. В свою очередь Монако в родных стенах потерпел неожиданное поражение от Старсбура.

Монпелье и Метц минимально обыграли Дижон и Реймс соответственно. Сент-Этьен забрал три очка в поединке с Нимом благодаря дублю Хазри.

Турнирная таблица чемпионата Франции

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