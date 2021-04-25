Лига 1, 34 тур

Ницца – Монпелье – 3:1

Голы: Будауи, 6, Тодибо, 39, Клод Морис, 40 – Лаборд, 3

Ланс – Ним – 2:1

Голы: Ганаго, 17, Айдара, 76 – Ферат, 52

Удаление: Силла, 24 (Л)

Лорьян – Бордо – 4:1

Голы: Висса, 18, Моффи, 20, 43, 80 – Сиссохо, 83

Ренн – Дижон – 5:1

Голы: Террье, 15, 70, Те, 71, Ньямси, 80, Гренье, 90+1 – Бензия, 8

Страсбур – Нант – 1:2

Голы: Ажор, 43 – Кастеллетто, 53, Бла, 76

Анже – Монако – 0:1

Гол: Бен-Йеддер, 79

Ницца и Монпелье устроили перестрелку в первом тайме – более успешными оказались "орлята". Раннее удаление не помешало Лансу победить Ним и выбить Марсель из зоны еврокубков.

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Хет-трик 21-летнего Теремаса Фоффи позволил Лорьяну разгромить Бордо – обе команды "висят" над зоной вылета. Их преследует Нант, который на выезде разобрался со Страсбуром. Зато Дижону уже не поможет ничто. Унизительное поражение от Ренна лишило "сов" надежд даже на переходные матчи. Дижон держался в элите 5 сезонов подряд.

Монако вымучил важную победу над Анже. Под занавес встречи свой 18 гол в чемпионате вколотил главный бомбардир монегасков Виссам Бен-Йеддер. Подопечные Ковача вырвались на второе место, отставая от ПСЖ всего на одно очко. Правда, вечером играет Лилль, который может вернуть себе лидерство в случае победы над Лионом.

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