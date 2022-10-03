Франция, 9 тур

Монако – Нант – 4:1

Голы: Эмболо, 2, Бен-Йеддер, 6, 28, 62 – Оливейра, 79 (авт)

Тулуза – Монпелье – 4:2

Голы: Спирингс, 18, Абухлаль, 24, Шаиби, 31, Деягере, 48 – Коца, 7, Айи, 68

Труа – Реймс – 2:2

Голы: Одоберт, 51, Поросо, 90 – Балогун, 13, Дзунья, 54

Осер – Брест – 1:1

Голы: Ньянг, 86(п) – Слимани, 64

Аяччо – Клермон – 1:3

Голы: Авинель, 70 – Кей, 11, Рашани, 89, Доссу, 90+1

Лорьян – Лилль – 2:1

Голы: Диаките, 9 (авт), Ле Брис, 87 – Дэвид, 78

Ланс – Лион – 0:1

Голы: Сотока, 82(п)

Монако одержало четвертую победу подряд. На этой неделе монегаски без труда разобрались с кризисным Нантом. Улучшить турнирное положение не удалось, поскольку все конкуренты в этом туре также набрали по три очка.

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Лилль и Лион выпали из группы преследователей. Подопечные Паулу Фонсеки полчаса играли в большинстве против Лорьяна, но даже не сумели сохранить ничью. Следовательно, "мерлузовые" продолжают идти сразу за Марселем и ПСЖ.

Ситуация в Лионе усложняется. Поражение от Ланса (пока одного из лидеров) стало четвертым подряд. Да, подопечным Петера Босса не повезло с календарем – все проигранные матчи были против команд, находящихся выше в турнирной таблице. Однако это означает, что "ткачи" снова не способны бороться за выход в Лигу чемпионов. Более того – с таким темпом можно снова остаться без еврокубков вообще.