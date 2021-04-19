Франци, 33 тур

Реймс – Метц – 0:0

Брест – Ланс – 1:1

Голы: Каюзак, 37 (авт) – Какута, 72

Удаления: Жан Лукас, 89 – Хайзе (тренер), 65, Фортеш, 81, Банза, 89

Дижон – Ницца – 2:0

Голы: Шафмик, 49, Бєнзия, 77

Ним – Страсбур – 1:1

Голы: Рипар, 55 (п) – Льенар, 82

Удаление: Гильбер, 47 (Страсбур)

Бордо – Монако – 0:3

Голы: Фолланд, 29, Мартинш, 47, Йоветич, 90

Удаление: Лаку, 78 (Бордо)

Нант – Лион – 1:2

Голы: Паллуа, 61 – Депай, 5, 37 (п)

ПСЖ в феерическом стиле выгрыз победу над Сент-Этьеном и сократил до минимума отставание от Лилля

Наибольшую сенсацию дня создал Дижон, обыграв Ниццу. Безвыигрышная серия команды прервалась на 13-ти поединках. Интересно, Дижон лишь в третий раз в нынешнем сезоне победил – дважды капитулировали именно "орлы". Ясин Бэнзиа, который пропустил почти весь сезон из-за серьезной травмы, отдал голевую и забил с пенальти. Это его шестой матч в нынешней кампании. Врачи прогнозировали, что он вообще может больше никогда не выйти на поле, но он смог и продолжает делать это на высшем уровне.

Серии Монако и Бордо идут параллельно. Правда, монегаски побеждают, а жирондинцы – проигрывают. Очная встреча завершилась убедительной победой подопечных Нико Ковача. Таким образом, Монако закрепился на третьей лигочемпионовской строчке и не пустил в отрыв лидеров. Расстояние до ПСЖ лишь один пункт, а к Лиллю – два.

Лион тоже в чемпионской гонке. До лидера все лишь три пункта. Для этого "ткачам" нужно было побеждать предпоследнюю команду Лиги 1. Нант еще в первом тайме получил два "сухих" мяча от Мемфиса Депая, но во второй половине встречи один мяч сумел отыграть. Однако спастись от третьего поражения подряд "канарейки" не смогли.

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