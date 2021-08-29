Франция, Лига 1, 4-й тур

Труа – Монако – 1:2

Голы: Агилар, 51 (автогол) – Диоп, 40, 58

Анже – Ренн – 2:0

Голы: Буфаль, 57, Чо, 88

Удаление: Баде, 43 (Р, вторая желтая карточка)

Клермон – Метц – 2:2

Голы: Ниакате, 35 (автогол), Рашани, 58 – Ибраима, 10 (пенальти), Десма, 29 (автогол)

Ланс – Лорьян – 2:2

Голы: Клаусс, 24, Фофана, 70 – Лорьенте, 27, Монкодю, 35

Страсбур – Брест – 3:1

Голы: Прчич, 24, Дюверн, 42 (автогол), Томассон, 84 – Кардона, 26

Лилль – Монпельк – 2:1

Голы: Языджи, 45+1, Дэвид, 57 – Лаборд, 45+3

Удаление: Самбия, 73 (М, вторая желтая карточка)

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Монако одержал первую победу в чемпионате стараниями Софьяна Диопа. Хавбек забил по голу в каждом из таймов, а хозяева из Труа сумели ответить лишь одним забитым мячом. Украинец Николай Кухаревич отсидел весь матч на скамейке запасных.

А вот Анже вышел в сенсационные лидеры до поединка ПСЖ. Ребята из берегов реки Мен во второй половине дожали крепкий Ренн. Забили за хозяев экс-звезда Саутгемптона Софьян Буфаль и юный Мохамед-Али Чо. Для 17-летнего таланта, который классно сыграл на добивании, этот мяч стал первым на профессиональном уровне.

Весело было в Клермоне. Хозяева уже на 30-й минуте "горели" 0:2 Метцу. Сначала Ибраима Ниане реализовал одиннадцатиметровый за грубый фол. А потом Артур Десма неуклюже выпустил мяч в собственные ворота. Однако, Клермон организовал камбэк. Сначала Сику Ниакате повторил сомнительное достижение Десмы. А на старте второго тайма Эльбасан Рашани удачно использовал скидку головой от Байо.

Наконец первую победу отпраздновал и действующий чемпион. Лилль обменялся голами с Монпелье в добавленное арбитром к первому тайму время. На забитый Юсуфом Языджи после передачи Фонте мяч "паладины" ответили реализованным Гаэтаном Лабордом "буллитом". Но во второй половине "доги" таки дожали гостей. На 57-й Джонатан Дэвид принял передачу со штрафного и разобрался с Берто.

Турнирная таблица чемпионата Франции