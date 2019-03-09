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Лига 1: Монако и Бордо не определили сильнейшего, Лион не удержал победу над Страсбуром

9 марта 22:55 10 Читати українською
Лига 1: Монако и Бордо не определили сильнейшего, Лион не удержал победу над Страсбуром
Состоялись матчи 28 тура чемпионата Франции.

Состоялись матчи 28 тура чемпионата Франции.

 

Франция, Лига 1, 28 тур

Страсбур – Лион – 2:2

Голы: Ажорк, 69, 70 – Дембеле, 3, 51 (пен)

Амьен – Ним – 2:1

Голы: Гирасси, 49, Питерс, 64 – Алиу, 53

Дижон – Реймс – 1:1

Голы: Слит, 13 (пен) – Зеленые, 9

Удаление: Кулибали С. (Дижон)

Монако – Бордо – 1:1

Голы: Фалькао, 48 – Бриан, 65 (пен)

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Состоялись матчи 28 тура чемпионата Франции. Дижон в меньшинстве смог выстоять против Реймса и одержал ничью со счетом 1:1. С аналогичным счетом закончился матч между Бордо и Монако. Лион и Страсбург также не выявили сильнейшего – 2:2. А вот Амьен победил Ним со счетом 2:1.

Турнирная таблица чемпионата Франции:

Теги
Бордо Бордо Монако Монако Франция Амьен - Ним Дижон - Реймс Монако - Бордо Страсбур - Лион Лион Лион
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