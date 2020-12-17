Лига 1: Мбаппе принес победу ПСЖ, потери Лиона и Марселя, Лилль стал единоличным лидером
Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Франции. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".
Франция, 15 тур
Анже – Страсбур – 0:2
Голы: Диалло, 77, Ажорк, 90+1
Дижон – Лилль – 0:2
Голы: Языджи, 19 Веа, 90+3
Монпелье – Метц – 0:2
Голы: Лейя, 50, Майга, 90+1
Ним – Ницца – 0:2
Голы: Ндойе, 85, Клод Морис, 90+4
Реймс – Нант – 3:2
Голы: Туре, 69, Диа, 72, Кафаро, 74 – Паллуа, 18, Бла, 79
Бордо – Сент-Этьен – 1:2
Голы: Хван, 24 – Норден, 15, Ноупа, 75
Лион – Брест – 2:2
Голы: Депай, 69 (п), Корне, 81 – Лопеш, 39 (авт), Фавр, 90+3 (п)
Монако – Ланс – 0:3
Голы: Силла, 1, Банза, 33, Какута, 39
ПСЖ – Лорьян – 2:0
Голы: Мбаппе, 51, Кин, 61
Ренн – Марсель – 2:1
Голы: Траоре, 63, Юну, 83 – Гуйе, 24
Удаление: Гуйе, 36 (М)
Сразу две серии прервались в матче Марселя и Ренна. Провансальцы до сегодня выиграли шесть матчей в Лиге 1 подряд, а "красно-черные" не знали вкуса победу в течение восьми поединков во всех турнирах. Марсель сильно подвел Папе Гуйе, который сначала забил, а потом получил вторую желтую – это случилось еще в первом тайме. Ренн вырвал победу в конце встречи.
Барселона может помочь Реалу осуществить трансфер Мбаппе
Мбаппе перед игрой с Лорьяном шокировал новой прической. Теперь уже голубоволосый француз отметил это событие забитым мячом. Закрепил победу ПСЖ Мойзе Кин.
Лилль Легко разобрался с Дижоном. Именно "доги" сейчас занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1, На одно очко опережая ПСЖ. Это стало возможным благодаря осечке Лиона, который неожиданно сыграл вничью с Брестом.