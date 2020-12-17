Франция, 15 тур

Анже – Страсбур – 0:2

Голы: Диалло, 77, Ажорк, 90+1

Дижон – Лилль – 0:2

Голы: Языджи, 19 Веа, 90+3

Монпелье – Метц – 0:2

Голы: Лейя, 50, Майга, 90+1

Ним – Ницца – 0:2

Голы: Ндойе, 85, Клод Морис, 90+4

Реймс – Нант – 3:2

Голы: Туре, 69, Диа, 72, Кафаро, 74 – Паллуа, 18, Бла, 79

Бордо – Сент-Этьен – 1:2

Голы: Хван, 24 – Норден, 15, Ноупа, 75

Лион – Брест – 2:2

Голы: Депай, 69 (п), Корне, 81 – Лопеш, 39 (авт), Фавр, 90+3 (п)

Монако – Ланс – 0:3

Голы: Силла, 1, Банза, 33, Какута, 39

ПСЖ – Лорьян – 2:0

Голы: Мбаппе, 51, Кин, 61

Ренн – Марсель – 2:1

Голы: Траоре, 63, Юну, 83 – Гуйе, 24

Удаление: Гуйе, 36 (М)

Сразу две серии прервались в матче Марселя и Ренна. Провансальцы до сегодня выиграли шесть матчей в Лиге 1 подряд, а "красно-черные" не знали вкуса победу в течение восьми поединков во всех турнирах. Марсель сильно подвел Папе Гуйе, который сначала забил, а потом получил вторую желтую – это случилось еще в первом тайме. Ренн вырвал победу в конце встречи.

Барселона может помочь Реалу осуществить трансфер Мбаппе

Мбаппе перед игрой с Лорьяном шокировал новой прической. Теперь уже голубоволосый француз отметил это событие забитым мячом. Закрепил победу ПСЖ Мойзе Кин.

Лилль Легко разобрался с Дижоном. Именно "доги" сейчас занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1, На одно очко опережая ПСЖ. Это стало возможным благодаря осечке Лиона, который неожиданно сыграл вничью с Брестом.