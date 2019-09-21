Лига 1: Марсель вдевятером удержал ничью в игре с Монпелье, Монако не смог одолеть Реймс

В рамках 6-го тура Марсель и Монпелье не выявили сильнейшего в игре с 3 удалениями, Ницца одержала волевую победу над Дижоном, а Бордо с Брестом расписали результативную ничью.
Франция. Лига 1, 6-й тур
Марсель – Монпелье – 1:1
Голы: Жермен, 74 – Сарр, 17, (аг.)
Удаление: Камара, 90+1, Пайе, 90+3 – Ферри, 90+1
Бордо – Брест – 2:2
Голы: Бриан, 6, Пабло, 69 – Грандсир, 20, Отре, 45+1
Метц – Амьен – 1:2
Голы: Диалло, 68 – Гирасси, 39, Дибасси, 54
Ним – Тулуза – 1:0
Гол: Филиппото, 39
Ницца – Дижон – 2:1
Голв: Дольберг, 29, Атал, 47 – Тавареш, 22
Реймс – Монако – 0:0
Марсель и Монпелье открывали игровой день во Франции. Гости вышли вперед благодаря автогола Сарра, однако Жермен во втором тайме сравнял счет. Концовка матча была очень напряженной: Камара и Ферри были удалены с поля на первой компенсированной минуте, а еще через две к ним присоединился Пайе.
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Среди других матчей Монако продолжает неудачно выступать, не сумев обыграть Реймс, а Ницца вырвала победу у Дижона, уступая по ходу встречи, одним из мячей отличился экс-форвард Аякса Дольберг.
Таким образом, Марсель набрал 11 очков и поднялся на 3 место, а Ницца имеет в активе 12 пунктов и догнала ПСЖ, который имеет игру в запасе. Монако же продолжает разочаровывать, имея лишь 3 очка и занимая предпоследнее место.
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