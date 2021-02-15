Лига 1: Марсель вдевятером удержал ничью с Бордо, Лилль остался первым, не сумев обыграть середняка
Состоялись воскресные матчи 25-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Чемпионат Франции 2020/21, 25-й тур
Монако – Лорьян – 2:2
Голы: Бен-Йеддер, 48, (пен.), 90+2 – Моффи, 7, (пен.), 62
Анже – Нант – 1:3
Голы: Мангани, 33, (пен.) – Симон, 4, Луза, 7, (пен.), Бамба, 86
Дижон – Ним – 0:2
Голы: Рипар, 76, Элиассон, 87
Удаление: Саммаритано, 90 (Дижон)
Метц – Страсбур – 1:2
Голы: Делен, 17 – Томассон, 33, 84
Ренн – Сент-Этьен – 0:2
Голы: Буанга, 27, Норден, 71
Лилль – Брест – 0:0
Бордо – Марсель – 0:0
Удаление: Балерди, 55, Бенедетто, 59 (оба – Марсель)
Монако разошелся результативной ничьей с Лорьяном. Счет открыл Моффи уже на 7 минуте, но после перерыва Бен-Йеддер ответил результативным пенальти. Позже эти же игроки снова обменялись голами – Моффи оформил дубль на 62 минуте, а нападающий монегасков забил уже в компенсированное время.
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Лилль не смог обыграть Брест. Лидер первенства нанес аж 14 ударов по воротам, но ни один из них не попал в створ, и матч завершился без голов. Марсель с Бордо также не выявили сильнейшего, однако провансальцы получили большие проблемы после перерыва. Балерди и Бенедетто увидели перед собой красные карточки, из-за чего почти полчаса Марсель играл в девяти.
Таким образом, Лилль остался первым из 55 очками – ПСЖ остался вторым, имея на 1 пункт. Монако набрал 49 зачетных баллов и остался четвертым, а Ренн, несмотря на поражение от Сент-Этьена удержал пятое место.
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