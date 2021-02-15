Чемпионат Франции 2020/21, 25-й тур

Монако – Лорьян – 2:2

Голы: Бен-Йеддер, 48, (пен.), 90+2 – Моффи, 7, (пен.), 62

Анже – Нант – 1:3

Голы: Мангани, 33, (пен.) – Симон, 4, Луза, 7, (пен.), Бамба, 86

Дижон – Ним – 0:2

Голы: Рипар, 76, Элиассон, 87

Удаление: Саммаритано, 90 (Дижон)

Метц – Страсбур – 1:2

Голы: Делен, 17 – Томассон, 33, 84

Ренн – Сент-Этьен – 0:2

Голы: Буанга, 27, Норден, 71

Лилль – Брест – 0:0

Бордо – Марсель – 0:0

Удаление: Балерди, 55, Бенедетто, 59 (оба – Марсель)

Монако разошелся результативной ничьей с Лорьяном. Счет открыл Моффи уже на 7 минуте, но после перерыва Бен-Йеддер ответил результативным пенальти. Позже эти же игроки снова обменялись голами – Моффи оформил дубль на 62 минуте, а нападающий монегасков забил уже в компенсированное время.

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Лилль не смог обыграть Брест. Лидер первенства нанес аж 14 ударов по воротам, но ни один из них не попал в створ, и матч завершился без голов. Марсель с Бордо также не выявили сильнейшего, однако провансальцы получили большие проблемы после перерыва. Балерди и Бенедетто увидели перед собой красные карточки, из-за чего почти полчаса Марсель играл в девяти.

Таким образом, Лилль остался первым из 55 очками – ПСЖ остался вторым, имея на 1 пункт. Монако набрал 49 зачетных баллов и остался четвертым, а Ренн, несмотря на поражение от Сент-Этьена удержал пятое место.

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