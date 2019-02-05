Лига 1: Марсель в большинстве победил Бордо

Марсель в родных стенах оказался сильнее Бордо. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Франция, Лига 1, 18-й тур

Марсель – Бордо – 1:0

Гол: Камара, 42

Удаление: Самюэль Калу, 25

Марсель с первых минут завладел инициативой. Хозяева больше времени проводили на половине поля гостей, а Бордо пытался действовать на контратаках. На экваторе первого тайма произошел ключевой момент в поединке. Самюэль Калу на чужой половине поля выполнил очень грубый подкат сзади с двух ног и получил прямую красную карточку. После этого эпизода Марсель полностью взял игру под свой контроль и начал увеличивать давление на ворота Бордо.

Это дало свои плоды на 42-й минуте, когда Камара оказался в нужное время, в нужном месте после розыгрыша углового, расстреляв голкипера с близкого расстояния.

Во втором тайме вектор матча не изменился. Марсель держал игру под своим контролем и не давал Бордо шансов восстановить паритет. Под занавес матча Олимпик забил второй гол, который арбитр отменил. В итоге поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Благодаря этой победе Марсель поднялся на 7 место в турнирной таблице. В активе команды 34 очка, а Бордо с 28-ю очками занимает 12 место в Лиге 1.