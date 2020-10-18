Лига 1, 7 тур

Реймс – Лорьян – 1:3

Голы: Кассама, 15 – Амель, 61, Висса, 65 (пен.), Моффи, 80

Удаления: Кассама, 70, Доніс, 90 (обидва – Реймс)

Марсель – Бордо – 3:1

Голы: Товен, 5, Амави, 54, Пабло, 64 (аг) – Маджа, 83

Нереализованный пенальти: Товен, 14

Реймс очень удачно начал поединок с Лорьяном, но итог поединка был для "красно-белых" неутешительным. Гости за двадцать минут второго тайма отыгрались и вышли вперед. Кассама получил прямую красную карточку, превратившись из героя в антигероя. Под занавес Моффи добил соперника, а второе удаление в составе Реймса уже ни на что не влияло.

Поединок Марселя и Бордо завершился с таким же счетом, но уже в пользу хозяина. Товен быстро вывел провансальцев вперед, а затем проиграл пенальтийную дуэль голкиперу. Марсель не делал из этого проблемы и во втором тайме просто "смял" команду Гассе. Бордо ответил лишь голом престижа Маджа.

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