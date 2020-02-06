Лига 1: Марсель уверенно обыграл Сент-Этьен, Лион не смог одолеть аутсайдера

Состоялись очередные матчи 23-го раунда чемпионата Франции. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".
Чемпионат Франции 2019/20, 23-й тур
Брест – Бордо – 1:1
Голы: Бенито, 80, (аг.) – Хванг, 10
Удаление: Касталетто, 68
Нереализованный пенальти: Баттоккьо, 44
Лион – Амьен – 0:0
Монпелье – Метц – 1:1
Голы: Саванье, 13 – Булая, 80
Нереализованный пенальти: Диалло, 21
Ним – Дижон – 2:0
Голы: Бенрау, 4, Ру, 44
Реймс – Ницца – 1:1
Голы: Абдельхамид, 77 – Ле Мелу, 50
Тулуза – Страсбур – 0:1
Гол: Маджид, 75
Сент-Этьен – Марсель – 0:2
Голы: Пайєт, 7, Радоньич, 85
Брест и Бордо расписали результативную ничью усилиями жирондинцев. Хванг открыл счет на 10 минуте. Брест пытался отыграться, однако Баттоккьо не реализовал пенальти. Во второй половине Касталетто оставил Брест в меньшинстве, но его команда смогла сравнять счет благодаря автоголу Бенито в конце игры.
Лига 1: ПСЖ на классе одолел Нант, Ренн уступил Лилию, Монако обыграл Анже
В параллельном матче Лион не смог победить Амьен. Лионцы владели тотальным преимуществом в контроле мяча (64%), однако это не дало результата. Фаворитам не хватило реализации – из 10 ударов лишь 3 попали в створ ворот. Из других матчей отметим неожиданную ничью пятого Монпелье с аутсайдером Метцом и победу Нимая= над Дижоном.
В последнем матче игрового дня Марсель обыграл Сент-Этьен. Пайет открыл счет уже на 7 минуте. Сент-Этьен имел больше ударов, однако Марсель смог второй раз забить, Радоньич закрыл вопрос о победителе в конце игры.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ