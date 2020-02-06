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Лига 1: Марсель уверенно обыграл Сент-Этьен, Лион не смог одолеть аутсайдера

01:14 2 Читати українською
Лига 1: Марсель уверенно обыграл Сент-Этьен, Лион не смог одолеть аутсайдера
Игроки Марселя / AFP

Состоялись очередные матчи 23-го раунда чемпионата Франции. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2019/20, 23-й тур

Брест – Бордо – 1:1

Голы: Бенито, 80, (аг.) – Хванг, 10

Удаление: Касталетто, 68

Нереализованный пенальти: Баттоккьо, 44

Лион – Амьен – 0:0

Монпелье – Метц – 1:1

Голы: Саванье, 13 – Булая, 80

Нереализованный пенальти: Диалло, 21

Ним – Дижон – 2:0

Голы: Бенрау, 4, Ру, 44

Реймс – Ницца – 1:1

Голы: Абдельхамид, 77 – Ле Мелу, 50

Тулуза – Страсбур – 0:1

Гол: Маджид, 75

Сент-Этьен – Марсель – 0:2

Голы: Пайєт, 7, Радоньич, 85

Брест и Бордо расписали результативную ничью усилиями жирондинцев. Хванг открыл счет на 10 минуте. Брест пытался отыграться, однако Баттоккьо не реализовал пенальти. Во второй половине Касталетто оставил Брест в меньшинстве, но его команда смогла сравнять счет благодаря автоголу Бенито в конце игры.

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В параллельном матче Лион не смог победить Амьен. Лионцы владели тотальным преимуществом в контроле мяча (64%), однако это не дало результата. Фаворитам не хватило реализации – из 10 ударов лишь 3 попали в створ ворот. Из других матчей отметим неожиданную ничью пятого Монпелье с аутсайдером Метцом и победу Нимая= над Дижоном.

В последнем матче игрового дня Марсель обыграл Сент-Этьен. Пайет открыл счет уже на 7 минуте. Сент-Этьен имел больше ударов, однако Марсель смог второй раз забить, Радоньич закрыл вопрос о победителе в конце игры.

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