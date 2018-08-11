Лига 1: Марсель разгромил Тулузу

Марсель дома одержал легкую победу над Тулузой в матче 1-го тура чемпионата Франции.

Сегодня матчем Марсель – Тулуза стартовала Лига 1. Хозяева одержали убедительную победу и набрали первые три очка в новом чемпионате.

Спочатку дублем відзначився півзахисник Марселя Дімітрі Пайє. Наприкінці першого тайму он реализовал пенальти, забив первый гол нового сезона в Лиге 1, примичательно арбитр матча назначил пенальти после использования VAR. В моменте со вторым голом полузащитник сборной Франции удачно сыграл на добивании после позиционной атаки своей команды.

Довершили разгром Тулузы Валер Жермен и Флориан Товен, которые отличились в самом конце встречи.

Чемпионат Франции. 1 тур

Марсель – Тулуза – 4:0

Голы: Пайе, 45, пенальти, 62, Жермен, 89, Товен, 90+2