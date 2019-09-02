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Лига 1: Марсель провел мастер-класс для Александрии против Сент-Этьена и очередное фиаско Монако

00:05 14 Читати українською
Лига 1: Марсель провел мастер-класс для Александрии против Сент-Этьена и очередное фиаско Монако
Марсель – Сент-Этьен – 1:0 / ФК Марсель

В матче 4 тура Лиги 1 Марсель дома победил соперника Александрии, а Монако не справился дома со Страсбуром.

 

Франция. Лига 1, 4 тур

Реймс – Лилль – 2:0

Голы: Думбия, 73 (пен.), Уден, 90

Удаление: Языджи, 52

Ренн – Ницца – 1:2

Голы: Бенитес, 28 (автогол) – Киприен, 63 (пен.), Коли, 90+1

Страсбур – Монако – 2:2

Голы: Лала, 39 (пен.), Томассон, 84 – Слимани, 11, 40

Марсель – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Бенедетто, 33

"Матчи против Александрии – шаг в неизвестность", – тренер Сент-Этьена

Марсель на родном Велодроме дома принимал Сент-Этьен, который сыграет с Александрией в групповом этапе Лиги Европы. Команды провели равный поединок при небольшом преимуществе гостей, но своим шансом хозяева воспользовались. Они вырвались в стремительную атаку, во время которой был прострел на Дарио Бенедетто, и аргентинец в касание поразил ворота Стефана Руффье. Шарану на заметку.

После этого подопечные Андре Виллаша-Боаша грамотно сдерживали соперника и смогли сохранить победный счет. Марсель после 4 туров набрал 7 очков и сейчас находится на 8 позиции. Сент-Этьенн имеет в активе 4 пункта и 16 строчку.

Монако вновь не смог победить. Дубля новичка Слимани оказалось недостаточно для триумфа в поединке со Страсбуром, который не смог выйти в групповой этап Лиги Европы. У подопечных Леонардо Жардима только 2 очка за 4 тура.

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