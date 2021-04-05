Чемпионат Франции 2020/21, 31-й тур

Анже – Монпелье – 1:1

Голы: Баокен, 72 – Мавидиди, 47

Бордо – Страсбур – 2:3

Голы: Байсс, 36, Хванг, 45+1, (пен.) – Коне, 6, Диалло, 21, Ажурке, 30, (пен.)

Лорьян – Брест – 1:0

Гол: Абергель, 45

Удаление: Белькебла, 90+3

Нант – Ницца – 1:2

Голы: Абдулайе Туре, 32 – Дольберг, 11, (пен.), 29

Реймс – Ренн – 2:2

Голы: Диа, 60, Конан, 81 – Гирасси, 75, (пен.), 83

Удаление: Кассама, 85 (Реймс)

Ним – Сент-Этьен – 0:2

Голы: Хазри, 23, Буанга, 66

Марсель – Дижон – 2:0

Голы: Балерди, 45+1, Альваро, 79

Воскресную программу французского первенства открывали Анже и Монпелье, который рассчитывает на зону еврокубков. Впрочем, планировать им достаточно рано, ведь середняк первенства умудрился отобрать очки у них. Мавидиди в начале второй половины открыл счет, но Баокен не дал Монпелье забрать три очка, забив на 72 минуте.

Неймар продолжил свою истерику после матча против Лилля – едва не началась драка

Бордо и Страсбур выдали сверхрезультативный первый тайм – команды на двоих забили пять мячей, а победу праздновали последние со счетом 2:3. Экс-звезда Аякса Дольберг собственноручно принес победу Ницце, оформив дубль в ворота Нанта – соперник ответил лишь 1 мячом.

Реймс отобрал очки у Ренн. Команды обменялись голами Диа и Гирасси, а чуть позже забили Конан и тот же Гирасси. Последние несколько минут Ренн получил численное преимущество после удаления Кассамы, но не дожал соперника. Марсель уверенно обыграл Дижон, а главным героем стал Пайет, оформивший дубль с ассистов – забивали Балерди и Альваро. Эта победа позволила "провансальцам" подняться на 6 место и вплотную приблизиться к пятому Лансу – Ренн и Монпелье с 45 пунктами остались седьмым и восьмым соответственно.

ПСЖ уступил Лиллю в хамской битве имени Неймара, Лион продолжил слабую серию и выпал из зоны Лиги чемпионов: Лига 1