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Лига 1: Марсель переиграл Амьен благодаря хет-трику Товена, Ницца победила Лилль, Монпелье и Ренн сыграли вничью

00:17 5 Читати українською
Лига 1: Марсель переиграл Амьен благодаря хет-трику Товена, Ницца победила Лилль, Монпелье и Ренн сыграли вничью
Амьен – Марсель / твиттер Марселя

Состоялись заключительные матчи 14-го тура французской Лиги 1: Ренн и Монпелье поделили очки, Ницца дома одолела Лилль, а Марсель на выезде переиграл Амьен.

Франция, Лига 1, 14-й тур

Монпелье – Ренн – 2:2

Голы: Делор, 45+1, 49 – Бен Арфа, 5, Бурижо, 71 (пенальти)

Ницца – Лилль – 2:0

Голы: Сиприен, 25, Сен-Максимен, 79

Амьен – Марсель – 1:3

Голы: Дибасси, 8 – Товен, 26, 80, 90+1

Нереализованный пенальти: Пайе, 84 (М)

В Монпелье на быстрый гол от Хатема Бен Арфа хозяева ответили дублем Анди Делора. Однако, на 71-й минуте Бенжамен Бурижо реализовал пенальти и установил окончательный результат поединка – 2:2.

Ницца дома спокойно переиграла Лилль. Сначала Марио Балотелли классно забросил на Сиприена, а тот красиво переиграл кипера "догов". А в конце встречи Сан-Максимен завершил точным ударом атаку "орлят" вторым темпом.

Зрелищным оказался и поединок в Амьене. Уже на старте встречи Дибасси вывел хозяев вперед, но еще до перерыва восстановил паритет ударом с линии штрафной Товен. А во второй половине игры Флориан оформил хет-трик: сначала хавбек классно положил мяч в девятку ударом со штрафного, а затем точно пробил после передачи Лопеза. Между этими событиями Димитри Пайе не сумел переиграть кипера с одиннадцатиметровой отметки.

Франция14 турСтад де ла Ликорн (Амьен)

Амьен - Марсель: Воскресенье 25 ноября 2018

Амьен
Матч окончен
1 : 3
Марсель
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Лилль Лилль Ренн Ренн Монпелье Монпелье Ницца Ницца Франция Амьен Амьен Амьен - Марсель Флориан Товен Флориан Товен Марсель Марсель
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