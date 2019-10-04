Лига 1: Марсель на выезде уступил Амьену

В матче 9 тура Лиги 1 Марсель не смог ворваться в зону еврокубков, уступив Амьену.

Франция. Лига 1, 9 тур

Амьен – Марсель – 3:1

Голы: Алисами, 11, Гирасси, 41 (пен.), Мендоса, 90+1 – Бенедетто, 23

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Амьен в рамках 9 тура Лиги 1 дома принимал Марсель. Подопечные Андре Виллаш-Боаша стремились ворваться в еврокубковую зону. Однако, уже на 11-й минуте встречи Алисами забил, на первый взгляд, противоречивый гол, но мяч пересек линию ворот. На 23-й минуте Дарио Бенедетто ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. Под конец тайма хозяева заработали пенальти, который реализовал Гирасси.

После перерыва Марсель не смог снова восстановить равновесие, зато получил третий гол в свои ворота в компенсированное время, и вынужден ехать ни с чем. Сейчас у "провансальцев" 13 очков и 6 строчка в турнирной таблице. Амьен на 11 месте с 11 пунктами.

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