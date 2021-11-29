Франция, Лига 1, 15-й тур

Бордо – Брест – 1:2

Голы: Грегерсен, 43 – Ле Дуарон, 60, 66

Лорьян – Ренн – 0:2

Голы: Ляборд, 75, Доку, 78

Монако – Страсбур – 1:1

Голы: Бен Йеддер, 45+1 (пенальти) – Ажорк, 48 (пенальти)

Реймс – Клермон – 1:0

Гол: Жислен Конан, 90+1

Монпелье – Лион – 0:1

Гол: Пакета, 17

Марсель – Труа – 1:0

Гол: Лирола, 74

Ассистентский хет-трик Месси и дубль Маркиньоса в видеообзоре матча Сент-Этьен – ПСЖ

На берегах Бискайского залива местный Лорьян держал интригу в поединке с Ренном до финальной 15-минутки. Однако "хеки" пропустили дважды в течение трех минут и продлили серию поражений до четырех матчей. Сначала Ляборд вовремя оказался в штрафной и открыл счет. А затем Доку накрутил защитников и с линии штрафной пробил точно под стойку.

А вот Монако упустил победу в домашнем поединке против Страсбура. Монегаски обменялись с гостями реализованными пенальти. Одиннадцатиметровый в добавленное арбитром к первому тайму время результативно исполнил Бен Йеддер. Страсбур ответил на старте второй половины – Ажорк дал шанс Нюбелю, но немецкий кипер удар с отметки парировать не смог – 1:1 в итоге.

Наконец Лион и Марсель одержали минимальные победы над Монпелье и Труа соответственно. Героем "ткачей" снова стал Лукас Пакета. Бразилец эффектно сыграл головой на добивании после того, как за хозяев Мосона сыграла перекладина. Олимпик победил благодаря Полю Лиролю, который воспользовался выходом тет-а-тет с кипером после паса Пайе.

Турнирная таблица чемпионата Франции