Франция, Лига 1, 33-й тур

Анже – Ренн – 0:3

Голы: Доку, 45+1, Терье, 73, Гирасси, 90+1

Марсель – Лорьян – 3:2

Голы: Пайе, 53, Лирола, 56, 90+1 – Моффи, 19, 70

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Анже продержался весь тайм против Ренна, но пропустил в раздевалку. Гол сделал Жереми Доку. Юный бельгиец разогнал комбинационную атаку "красно-черных" левым флангом, которую сам же и завершил ударом в противоход киперу после стенки с Терье. Еще дважды гости забили после перерыва. На 73-й Те получил в штрафной пас из глубины и спокойно сбросил на того же Терье – Мартин был точным. А на первой добавленной арбитром минуте Дальберт отдал в штрафную на Сехру Гирасси, тот правой убрал двух защитников, а затем левой катнул мимо голкипера – 0:3.

Зато на Велодроме были настоящие качели. В первом тайме в счете повели "хэки". Это Теремас Моффи избежал офсайда, выбежал на свидание с голкипером и после обыгрыша Манданда спокойно покатил в ворота. Олимпик ответил двумя голами в течение трех минут на старте второй половины. Сначала Димитри Пайе роскошно разрядил пушку, пробив с лета с линии штрафной после скидки головой Милика. А потом Поль Лирола реализовал выход один на один с вратарем после разрезного паса Товена. Но Лорьян сумел отыграться: Висса перехватил мяч в центре поля, убежал к воротам соперника и отбросил на Моффи, а тот без лишних раздумий пробил в дальнюю девятку – 2:2! Марсель, однако, сумел вырвать победу в эндшпиле, когда Лирола бильярдным выстрелом из угла штрафной зоны по диагонали попал в нижний угол.

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