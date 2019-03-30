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Лига 1: Марсель дома эпически потерял очки в матче с Анже

20:42 2 Читати українською
Лига 1: Марсель дома эпически потерял очки в матче с Анже
Марсель – Анже – 2:2 / ФК Марсель

Марсель в матче 30 тура Лиги 1 неожиданно не смог обыграть дома Анже, из-за чего существенно уменьшил свои шансы на зону Лиги чемпионов.

Франция. Лига 1, 30-й тур

Марсель – Анже – 2:2

Голы: Балотелли, 4, 16 – Мангани, 36 (пен.), 77 (пен.)

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Марсель в рамках 30 тура Лиги 1 дома принимал Анже. Подопечные Руди Гарсии уже на 16-й минуте выигрывали с преимуществом в 2 мяча после дубля Марио Балотелли. Но все ужасы "провансальцев" были еще впереди.

Еще в первом тайме гости заработали первый пенальти, который реализовал Томас Мангани, а в заключительной 15-минутке второго тайма тот же Мангани еще раз забил с отметки. Таким образом, Анже отобрал очки у Марселя.

Клуб с юга Франции с 48 очками в активе теперь уже на 8 очков отстает от третьего Лиона и имеет призрачные шансы на попадание в Лигу чемпионов. Анже находится на 11 позиции с 37 пунктами.

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Марсель Марсель Франция Анже Анже Лион Лион
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