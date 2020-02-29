Лига 1: Марсель благодаря хет-трику Бенедетто на выезде одолел Ним

В пятницу, в рамках 27-го тура Ним на своем поле уступил Марселю. Счет и отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2019/20, 26-й тур

Ним – Марсель – 2:3

Голы: Ферхат, 5, До, 90+2 – Бенедетто, 10, 36, 69

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27-й тур в пятницу, 28 февраля, открывали Ним и Марсель. Аутсайдер турнирной таблицы открыл счет уже в начале матча: алжирский полузащитник хозяев Зинедин Ферхат воспользовался отскоком и удачно сыграл на добивании. Но уже через пять минут Дарио Бенедетто счет сравнял. Под конец первого тайма он же получил пас из глубины поля и, выйдя один на один с голкипером, вывел гостей вперед.

В середине второй сорокапятиминутки Бенедетто забил третий раз, оформив в матче хет-трик. Откровенно доигрывая матч защитники "бело-голубых" в добавленное время неуклюже сыграли в своей штрафной, позволив после навеса с углового отличиться Люке До.

Как следствие, победа принесла Марселю 55 очков и оставила на второй строчке, Ним с 27-ю пунктами – восемнадцатый.

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