Чемпионат Франции 2022/23, 11-й тур

Лорьян – Реймс – 0:0

Удаления: Лопи, 46, Агбаду, 90+1 (оба – Реймс)

Ланс – Монпелье – 1:0

Гол: Саид, 67

Лорьян не смог обыграть Реймс, несмотря на численное преимущество – на старте второго тайма Лопи получил вторую желтую карточку. А в компенсированное время гости остались в девять, однако это не помогло Лорьяну. Ланс в свою очередь одолел Монпелье благодаря голу Саида.

Месси восстановился от травмы – звезда ПСЖ готов сыграть в битве за лидерство

Таким образом, Лорьян сравнялся с ПСЖ по очкам (у обоих по 26), но парижане имеют игру в запасе. Ланс остался третьим с 24 пунктами, отставая от лидеров на 2 балла.

Лилль разгромил Страсбур – бывший лидер Шахтера проложил путь к успеху для команды Фонсеки