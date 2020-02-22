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Лига 1: Лион в большинстве обыграл Метц, Ницца расписала результативную ничью с Брестом

00:05 20 Читати українською
Лига 1: Лион в большинстве обыграл Метц, Ницца расписала результативную ничью с Брестом
Дембеле открывает счет / AFP

Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Франции, в которых Лион победил Метц, а Ницца упустила победу в поединке с Брестом. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2019/20, 26-й тур

Ницца – Брест – 2:2

Голы: Уна, 23, Дольберг, 33 – Грансир, 45, Данте, 53, (аг.)

Метц – Лион – 0:2

Голы: Мусса Дембеле, 45+7, (пен.), Ауар ,90+4

Ницца не сумела удержать победу несмотря на преимущество в 2 мяча. Счет открыл Уна, замкнув скидку Дольберга с линии ворот. За 10 минут эта парочка создала второй гол, Уна отдал не очень удобную передачу на датчанина, но тот догнал мяч и с линии штрафной пробил в ближний угол. До перерыва Грансир удачно сыграл на добивании, а в начале второй половины Данте неудачно прервал пас с фланга.

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Во втором поединке игрового дня Лион в большинстве победил Метц. В конце первого тайма "ткачи" заработали пенальти, когда защитник Метца сыграл рукой в ​​штрафной после подачи углового. Дембеле без проблем развел мяч и голкипера по разным углам. Вторая половина проходила с преимуществом Лиона, и ближе к концу игры Метц остался в меньшинстве. Диалло откровенно толкнул Марсаля (хотя игрок Лиона спровоцировал соперника), а судья удалил только защитника Метца. Ауар в компенсированное время поставил точку в поединке.

Таким образом, Лион набрал 37 очков и поднялся на 6 место, Метц с 28 пунктами остался на 15 позиции. Ницца также 37 зачетных баллов, однако занимает 9 место по дополнительным показателям, Брест с 34 очками – двенадцатый.

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